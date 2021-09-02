Церемония открытия Международного конкурса виолончелистов имени будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.РФ

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В музыкальной части торжества прозвучит Концерт для виолончели с оркестром, сочинение 85 Эдварда Элгара в исполнении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Александра Рудина. Солист – Дали Гурциева (виолончель).Для молодой исполнительницы саратовская сцена стала счастливой – в 2014 году Дали Гурциева стала победительницей II Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого.Церемония открытия юбилейного Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого будет транслироваться в прямом эфире на сайте культура.рф