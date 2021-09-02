2 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:53 | 02 сентября
Завершены основные работы на десяти дорожных объектах области
12:00 | 02 сентября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с "Донскими казаками-ЮФУ"
10:53 | 02 сентября
HH.ru: Офисный образ работников Саратовской области после выхода с «удаленки» изменился
09:55 | 02 сентября
В области в 91 образовательном учреждении сферы культуры и искусства учатся более 30 тысяч одаренных детей
09:00 | 02 сентября
Армейцами для Армейцев: открытие интернет-магазина для истинных фанатов ЦСКА
17:00 | 01 сентября
В двух школах-интернатах по нацпроекту «Образование» открылись учебные мастерские
16:12 | 01 сентября
Александр Романов поздравил школьников Балтая с Днем знаний
15:30 | 01 сентября
Церемония открытия Международного конкурса виолончелистов имени будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.РФ
15:13 | 01 сентября
В России есть колоссальный запрос на создание негосударственных приютов для животных
14:38 | 01 сентября
ПФР: Все саратовские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей
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Церемония открытия Международного конкурса виолончелистов имени будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.РФ

Новости


Торжественная церемония открытия юбилейного Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого состоится 2 сентября в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова.

В музыкальной части торжества прозвучит Концерт для виолончели с оркестром, сочинение 85 Эдварда Элгара в исполнении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Александра Рудина. Солист – Дали Гурциева (виолончель).

Для молодой исполнительницы саратовская сцена стала счастливой – в 2014 году Дали Гурциева стала победительницей II Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого.

Церемония открытия юбилейного Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого будет транслироваться в прямом эфире на сайте культура.рф