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ПФР: Все саратовские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

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Саратовские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Выплата полагается всем российским гражданам, являющимся получателями страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) по состоянию на 31.08.2021 и не зависит от возраста пенсионера. В Саратовской области проживает почти 722 тысячи пенсионеров.

Выплата будет произведена Пенсионным фондом РФ автоматически по имеющимся данным, пенсионерам не придется никуда обращаться. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, - через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).

Уже завтра, 2 сентября, средства получат более 530 тысяч саратовских пенсионеров, пенсия которых зачисляется на счета в банках. Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременную выплату в тот же день, что и пенсию.

В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, средства будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.

Согласно Указу Президента, единовременная выплата не может быть списана по исполнительному производству. Выплата также не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки.

Более подробно о единовременной выплате с ответами на самые популярные вопросы в специальном разделе на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/payment_to_pensioners.
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