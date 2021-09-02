ПФР: Все саратовские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

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Выплата полагается всем российским гражданам, являющимся получателями страховых пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) по состоянию на 31.08.2021 и не зависит от возраста пенсионера. В Саратовской области проживает почти 722 тысячи пенсионеров.Выплата будет произведена Пенсионным фондом РФ автоматически по имеющимся данным, пенсионерам не придется никуда обращаться. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, - через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).Уже завтра, 2 сентября, средства получат более 530 тысяч саратовских пенсионеров, пенсия которых зачисляется на счета в банках. Граждане, получающие пенсию через Почту России, получат единовременную выплату в тот же день, что и пенсию.В случае если пенсионер по каким-то причинам не может получить выплату в сентябре, средства будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая.Согласно Указу Президента, единовременная выплата не может быть списана по исполнительному производству. Выплата также не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки.Более подробно о единовременной выплате с ответами на самые популярные вопросы в специальном разделе на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/payment_to_pensioners.