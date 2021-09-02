Первая в России выставка-комикс открылась в Саратове

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Проект продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Выставка открывается в парках «Россия – Моя история» при поддержке Министерства просвещения РФ в 23 городах страны.«Все проекты юбилейного года охватывают разные аудитории. Сразу после завершения художественной выставки в Третьяковской галерее мы запускаем совместный проект с ФРНФО, который поможет нашим посетителям-школьникам не только лучше воспринимать обязательную школьную программу по истории, но и увидеть в комиксах про благоверного князя своего сверстника и нового героя», — говорит член Общественной палаты РФ, директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Иван Есин.В Саратове необычный выставочный проект расположился на двух этажах экспозиции «ХХ век» на площади около 2000 кв.м. Первыми новую выставку посетили почетные гости церемонии открытия: руководитель отдела по делам молодежи Саратовской епархии священник Павел Морозов, ассистент кафедры теологии и религиоведения Философского факультета Саратовского национально-исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Марина Шилова, председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Сергей Авезниязов, а также воспитанники Воскресной школы прихода преподобного Серафима Саровского, ученики мультипликационной студии «Пластилин» и представители СМИ.Над проектом работали больше 20 экспертов различного профиля: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а за основу для графических материалов брали даже вещи и элементы одежды, найденные в ходе археологических раскопок в разное время. Также, для более полного погружения в графический роман, было написано девять музыкальных произведений, авторами которых стали дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант и публицист Николай Шабуневич.Иллюстрированный трагический эпос в мультимедийных залах предстает перед гостями Исторического парка в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно рассказывает о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. По замыслу создателей проекта, концепция «edutainment» (обучение с помощью развлечения) делает выставку живой и интересной для посетителей молодого возраста и помогает передать ключевые особенности личности князя Невского – мужественность, смелость, самостоятельность. Выставки с применением формата графического романа и комикса на территории России ранее не проводились.— Создатели этого необычного выставочного проекта взяли на себя очень сложную миссию — рассказать о значимости личности Александра Невского в истории России на языке, понятном современному поколению детей, — отметила заместитель директора по научной работе саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Ольга Гришанина, посвятившая изучению фигуры выдающегося полководца, опытного дипломата, мудрого правителя и великого князя более 20 лет своей профессиональной деятельности. — Именно поэтому был выбран формат «комикса» или «графического романа», который позволяет передать суть жизненного пути и деятельности Александра Невского в условиях отсутствия его прижизненных изображений. История средневековой Руси на выставке воссоздана на основе летописей и результатов археологических раскопок. Новый формат передачи сложной и серьезной исторической информации с помощью современных технических средств позволит детям и взрослым открыть для себя личность благоверного князя Александра Невского.