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В Саратовской области за первое полугодие количество вакансий в сфере «наука, образование» выросло в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом

Новости


Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, как изменился спрос на учителей, сколько им готовы платить в Саратовской области и насколько престижна работа в сфере образования.

В Саратовской области за первое полугодие количество вакансий в сфере «наука, образование» выросло в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом, и составило более восьмисот предложений. Самые востребованные предметники – преподаватели по языкам и специалисты по гуманитарным наукам. В топ-5 входят также специалисты по информатике и информационным системам, инженерным наукам и математике.

Преподаватели и учителя относятся к дефицитным специалистам: на одну вакансию в Саратовской области приходится 4 резюме, при комфортном для рынка труда соотношении 5-6 резюме на вакансию. Средняя предлагаемая зарплата для специалистов в сфере образования в регионе составила 30 тысяч рублей, что ниже среднероссийских показателей (в РФ - 41,2 тысячи рублей).

Стоит отметить, что в этом году в сфере образования выросло количество вакансий, связанных с удаленной работой, причем довольно часто для соискателей это возможность зарабатывать «выше рынка», поскольку работодателями выступают, в том числе, крупные образовательные проекты и федеральные онлайн-школы, которые подтягивают зарплату до среднероссийского уровня или выше. Так, для соискателей Саратовской области с начала года было размещено более трехсот вакансий, предполагающих «удаленкку» для преподавателей, и средняя зарплата по ним составила 40 тысяч рублей. Кроме, собственно, преподавания и репетиторства, работодатели предлагают подготовку к экзаменам, техническую редактору, а также авторство работ по различным дисциплинам.

Напомним, по результатам одного из опросов Службы исследований hh.ru, соискатели отметили, что учителя входят в топ-5 самых непрестижных профессий в стране. К числу наиболее престижных респонденты отнесли программистов, топ-менеджеров, инженеров и врачей.
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