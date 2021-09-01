Эксперты регионального форума педагогических работников сферы культуры обсудили ресурсы и перспективы развития системы художественного образования региона и продвижение нацпроекта «Культура»
31 августа в Саратовском областном учебно - методическом центре состоялся региональный форум педагогических работников сферы культуры.
«Современная модель художественного образования региона: ресурсы и перспективы развития».
В мероприятии приняли участие: и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Викторовна Астафьева; председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дворца культуры «Россия» Ольга Петровна Сынкина; ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Александр Германович Занорин; заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления общего и дополнительного образования Ирина Александровна Чинаева; директор Саратовского областного колледжа искусств Надежда Николаевна Скворцова; директор Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Илья Геннадьевич Смирнов; заместитель председателя Саратовской областной организации Российского профсоюза работников культуры Светлана Геннадиевна Четверухина.
В связи с ограничительными мерами форум проводится в дистанционном формате. Руководители государственных и муниципальных образовательных организаций сферы культуры, представители администрации муниципальных районов области: заместители глав по социальным вопросам, начальники отделов по культуре участвуют в работе Форума в режиме видеоконференцсвязи. Прямая трансляция велась в официальном инстаграм-аккаунте министерства культуры Саратовской области.
Приветствие участникам форума направили заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ярилова и губернатора Саратовской области Валерий Васильевич Радаев. Педагогов приветствовала председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы, заслуженный работник культуры РФ, директор Дворца культуры «Россия» Ольга Петровна Сынкина.
С основным докладом по перспективам развития системы художественного образования региона выступила и.о.министра культуры Татьяна Астафьева.
Ректор Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собинова Александр Занорин доложил о реализации масштабного проекта «Новое поколение+», направленного на поддержку региональных детских школ искусств.
Директор Детской школы искусств №1 города Маркса - Светлана Жукова поделилась опытом работы одной из ведущих школ области, получившей в этом году статус государственной.
Участники детально обсудили процесс поэтапной передачи муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на региональный уровень, который начался в 2020 году. 26 школ области являются государственными учреждениями, еще 10 школ готовятся с 1 января 2022 года получить этот статус.
О подготовке кадров среднего звена сферы культуры и взаимодействии СУЗов и детских школ искусств области рассказали директора Саратовского областного колледжа искусств и художественного училища имени А.П. Боголюбова.
Комментарий и.о. министра культуры Саратовской области Татьяны Астафьевой:
- Новый учебный год – это ознаменование новых дел, надежда на позитивные перемены, посыл к дальнейшему развитию и движению вперёд в важном и значимом общем деле. Творческие педагоги – это особая категория людей, для которых профессиональная деятельность сопряжена с огромной социальной ответственностью за текущие преобразования и результаты образовательной деятельности. Именно поэтому региональный форум – это площадка для профессионального общения, возможность поделиться с коллегами своими успехами и достижениями, обсудить трудности и проблемы, которые не могут не волновать.
С сентября по ноябрь 2021 года в рамках национального проекта «Культура» будут реализованы культурно-просветительские программы для школьников по регионам России. Для 212 детей от 10-17 лет Саратовской области организованы 2-4-дневные программы в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург. При формировании групп особое внимание уделяется победителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств, общеобразовательных учреждений и кадетских корпусов.