Эксперты регионального форума педагогических работников сферы культуры обсудили ресурсы и перспективы развития системы художественного образования региона и продвижение нацпроекта «Культура»

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«Современная модель художественного образования региона: ресурсы и перспективы развития».В мероприятии приняли участие: и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Викторовна Астафьева; председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дворца культуры «Россия» Ольга Петровна Сынкина; ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Александр Германович Занорин; заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления общего и дополнительного образования Ирина Александровна Чинаева; директор Саратовского областного колледжа искусств Надежда Николаевна Скворцова; директор Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Илья Геннадьевич Смирнов; заместитель председателя Саратовской областной организации Российского профсоюза работников культуры Светлана Геннадиевна Четверухина.В связи с ограничительными мерами форум проводится в дистанционном формате. Руководители государственных и муниципальных образовательных организаций сферы культуры, представители администрации муниципальных районов области: заместители глав по социальным вопросам, начальники отделов по культуре участвуют в работе Форума в режиме видеоконференцсвязи. Прямая трансляция велась в официальном инстаграм-аккаунте министерства культуры Саратовской области.Приветствие участникам форума направили заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ярилова и губернатора Саратовской области Валерий Васильевич Радаев. Педагогов приветствовала председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы, заслуженный работник культуры РФ, директор Дворца культуры «Россия» Ольга Петровна Сынкина.С основным докладом по перспективам развития системы художественного образования региона выступила и.о.министра культуры Татьяна Астафьева.Ректор Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собинова Александр Занорин доложил о реализации масштабного проекта «Новое поколение+», направленного на поддержку региональных детских школ искусств.Директор Детской школы искусств №1 города Маркса - Светлана Жукова поделилась опытом работы одной из ведущих школ области, получившей в этом году статус государственной.Участники детально обсудили процесс поэтапной передачи муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры на региональный уровень, который начался в 2020 году. 26 школ области являются государственными учреждениями, еще 10 школ готовятся с 1 января 2022 года получить этот статус.О подготовке кадров среднего звена сферы культуры и взаимодействии СУЗов и детских школ искусств области рассказали директора Саратовского областного колледжа искусств и художественного училища имени А.П. Боголюбова.Комментарий и.о. министра культуры Саратовской области Татьяны Астафьевой:- Новый учебный год – это ознаменование новых дел, надежда на позитивные перемены, посыл к дальнейшему развитию и движению вперёд в важном и значимом общем деле. Творческие педагоги – это особая категория людей, для которых профессиональная деятельность сопряжена с огромной социальной ответственностью за текущие преобразования и результаты образовательной деятельности. Именно поэтому региональный форум – это площадка для профессионального общения, возможность поделиться с коллегами своими успехами и достижениями, обсудить трудности и проблемы, которые не могут не волновать.С сентября по ноябрь 2021 года в рамках национального проекта «Культура» будут реализованы культурно-просветительские программы для школьников по регионам России. Для 212 детей от 10-17 лет Саратовской области организованы 2-4-дневные программы в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург. При формировании групп особое внимание уделяется победителям олимпиад и конкурсов, учащимся школ искусств, общеобразовательных учреждений и кадетских корпусов.