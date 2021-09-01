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Воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева одержала очередную победу на Паралимпиаде

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В Токио состоялись первые командные соревнования Паралимпиады по настольному теннису среди женских команд в спортивном классе 6-8.

Российскую команду представляла воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева, а также теннисистки Виктория Сафонова и Раиса Чебоника. Их соперниками в турнире выступили Родригес Ласерда и Франса дос Сантос из Бразилии.

В матче пара на пару Маляк Алиева и Виктория Сафонова одержали победу со счетом 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 12:10).

Во втором матче Виктория Сафонова в игре с Франса дос Сантос принесла российской команде победу со счетом 3:0 (11:6, 11:9, 11:6)

Общий счёт турнира составил 2:0 в пользу россиянок.

Полуфинал соревнований состоится завтра в 9 утра по местному времени.