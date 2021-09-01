Воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева одержала очередную победу на Паралимпиаде

просмотров: 86

Российскую команду представляла воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева, а также теннисистки Виктория Сафонова и Раиса Чебоника. Их соперниками в турнире выступили Родригес Ласерда и Франса дос Сантос из Бразилии.В матче пара на пару Маляк Алиева и Виктория Сафонова одержали победу со счетом 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 12:10).Во втором матче Виктория Сафонова в игре с Франса дос Сантос принесла российской команде победу со счетом 3:0 (11:6, 11:9, 11:6)Общий счёт турнира составил 2:0 в пользу россиянок.Полуфинал соревнований состоится завтра в 9 утра по местному времени.