Воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева одержала очередную победу на Паралимпиаде
В Токио состоялись первые командные соревнования Паралимпиады по настольному теннису среди женских команд в спортивном классе 6-8.
Российскую команду представляла воспитанница школы «РиФ» Маляк Алиева, а также теннисистки Виктория Сафонова и Раиса Чебоника. Их соперниками в турнире выступили Родригес Ласерда и Франса дос Сантос из Бразилии.
В матче пара на пару Маляк Алиева и Виктория Сафонова одержали победу со счетом 3:1 (11:5, 11:6, 8:11, 12:10).
Во втором матче Виктория Сафонова в игре с Франса дос Сантос принесла российской команде победу со счетом 3:0 (11:6, 11:9, 11:6)
Общий счёт турнира составил 2:0 в пользу россиянок.
Полуфинал соревнований состоится завтра в 9 утра по местному времени.