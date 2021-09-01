Саратовская область заняла лидирующие позиции по внедрению Платформы обратной связи

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Саратовская область заняла 1 место по достижению показателей внедрения ПОС на территории региона наряду с Калужской и Тульской областями.На сегодняшний день к ПОС по области подключены все органы власти области регионального и муниципального уровня, все учреждения, - школы, сады, больницы, библиотеки, учреждения спорта, а также организации сферы ЖКХ и благоустройства. Всего более 3100 органов и подведомственных учреждений или 100% организаций, выполняющих социально значимые функции.С момента запуска Платформы поступило свыше 36800 сообщений, из них более 30800 сообщений рассмотрены в ускоренном порядке. Запущено около 800 опросов, голосований, обсуждений для учета мнения населения при принятии управленских решений.- Проект реализуется в регионе с апреля 2020 года и является для нас приоритетным. Саратовская область вошла в число 9 пилотных субъектов России, которые первые приступили к тестированию возможностей Платформы. По масштабу и подключению органов и организаций к ПОС область сейчас входит в число лидеров. Именно благодаря слаженной работе всех органов власти мы смогли достичь таких впечатляющих результатов. Проект направлен на улучшение качества жизни населения и предполагает быстрое реагирование на проблемы жителей, - отметил министр цифрового развития и связи области Адель Славутин.