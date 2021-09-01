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В эфире просветительского марафона «Новое Знание» будет транслироваться встреча Владимира Путина со школьниками

Новости


Российское общество «Знание» покажет встречу Президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание».

Мероприятие будет транслироваться 1 сентября. Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России.

Во второй день марафона Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин проведет открытый урок для студентов и школьников.

Выступления будут доступны для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание» https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» во ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.

География марафона охватывает 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах: в программе запланированы не только выступления из студий, но также онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и спортивных стадионов.

В рамках Просветительского марафона «Новое Знание» более 5 тысяч лекторов проведут уроки в российских школах как в городах-миллионниках, так и в отдаленных уголках нашей страны. Более 40 крупнейших предприятий и организаций, которые присоединились к инициативе «Дни открытых дверей», откроют свои двери для школьников для получения новых знаний в десятках городов России.