Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в Ленинском районе Саратова
В Ленинском районе Саратова завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда, расположенного на 841 км перегона Жасминная – Трофимовский-1 (пересечение с Песчано-Уметской улицей). Ежесуточно через него проезжают 94 поезда и около 17 тысяч автомобилей.
В ходе работ специалисты произвели замену автоматических устройств заграждения переезда (УЗП), которые препятствуют несанкционированному выезду автотранспорта на железнодорожные пути. Вблизи отремонтированного объекта было обновлено асфальтовое покрытие.