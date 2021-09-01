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Завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда в Ленинском районе Саратова

Новости


В Ленинском районе Саратова завершился капитальный ремонт железнодорожного переезда, расположенного на 841 км перегона Жасминная – Трофимовский-1 (пересечение с Песчано-Уметской улицей). Ежесуточно через него проезжают 94 поезда и около 17 тысяч автомобилей.

В ходе работ специалисты произвели замену автоматических устройств заграждения переезда (УЗП), которые препятствуют несанкционированному выезду автотранспорта на железнодорожные пути. Вблизи отремонтированного объекта было обновлено асфальтовое покрытие.