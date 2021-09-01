Обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда» состоится 1 сентября
В День знаний, 1 сентября, в пригородном поезде № 6005 Саратов-1 – Тарханы состоится обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда».
Ее проведут сотрудники пригородной компании АО «Саратовская ППК» и Саратовского государственного художественного музея имени А.Н.Радищева.
В пути следования организаторы расскажут пассажирам об истории Саратова, городских достопримечательностях и знаменитостях.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо купить билет на пригородный поезд № 6005 Саратов-1 – Тарханы и сесть во второй вагон состава. Электричка отправится со ст. Саратов-1 в 16:32. В программе мероприятия – часовая прогулка по парковой территории международного аэропорта «Гагарин».
Обратно до саратовского железнодорожного вокзала участники экскурсии смогут доехать на пригородном поезде № 6006 Тарханы – Саратов-1. Он отправится со ст. Аэропорт Гагарин в 18:10 и прибудет на ст. Саратов-1 в 18:48.
Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.