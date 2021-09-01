Программа «Пушкинская карта» презентована в России

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Программа «Пушкинская карта» призвана популяризировать культуру среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 сентября 13 миллионов молодых россиян смогут получить Пушкинскую карту, на балансе которой будет 3 тысячи рублей. Эти средства можно потратить в музеях, театрах и библиотеках. Карту выпускают в виртуальном формате, однако в отделении Почта Банка можно заказать и пластиковый ее вариант. Планируется, что к проекту присоединятся новые культурные учреждения, в том числе и частные. На портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура» размещена афиша мероприятий, которые можно посетить с Пушкинской картой. Программа начинает работать по всей России.Чтобы воспользоваться картой, нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», открыть в нем учетную запись или зарегистрироваться. После этого в приложении появится Пушкинская карта с лимитом в 3 тысячи рублей. На них можно приобрести электронные билеты в театры, музеи, филармонии, консерватории, культурные центры и концертные залы. В начале 2022 года на карту зачислят еще 5 тысяч рублей.«Пушкинская карта» – программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе Президента РФ, - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова. - С ее помощью молодые люди смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет».Вице-премьер также обратила внимание, что проект позволит учреждениям получить дополнительное финансирование в дополнение к устанавливаемому государственному заданию.«Молодые люди сами голосуют своим решением, в какие учреждения культуры приходить, и здесь очень важен репертуар», - отметила она.Татьяна Голикова также обратила внимание, что те, кто получит в этом году три тысячи рублей «культурных денег», в следующем году также получат пять тысяч рублей.Министр культуры России Ольга Любимова сообщила на презентации, что на данный момент более одной тысячи трехсот учреждений культуры уже заявили для участия в проекте «Пушкинская карта» более семи тысяч мероприятий. Как подчеркнула министр, количество участников программы очень быстро растет.