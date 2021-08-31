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Первый акселератор в сфере ИТ для государства SMARTCITYLAB запустили «Иннополис» и DV-Consulting

Новости


SMARTCITYLAB, первый GovTech-акселератор России при поддержке Минстроя РФ, проанализировал заявки, поступившие на очередной поток в программу по стандарту «Умный город».

Организаторы составили топ направлений цифровизации, которые больше всего беспокоят предпринимателей нашей страны. Его возглавил городской дорожно-транспортный сектор.

Особая экономическая зона «Иннополис» запустила первый акселератор в сфере ИТ для государства SMARTCITYLAB совместно с компанией DV-Consulting при поддержке Минстроя РФ. К текущему моменту команда проекта собрала более трех сотен заявок в области технологий умного города («цифровое правительство», «городская среда», «транспорт и дорожное строительство») со всех регионов России. Лидером для инноваций стало транспортное направление в городах. 34% проектов предлагают интеллектуальное планирование автомобильного потока, парковочные решения, разработки по маршрутизации, контролю безопасности дорожного движения и качества асфальтового покрытия.

Вторая по популярности категория — цифровизация в городском строительстве и ЖКХ. Более 19% заявок затрагивают проблемы оценки состояния инженерных систем, мониторинга качества коммунальных услуг, контроля строительных работ, коммуникации жителей многоквартирных домов с управляющей компанией и др.

Топ-3 замыкает «цифровое правительство» (16%). Здесь большая часть запросов на акселерацию касается вовлечения граждан в городское развитие и предлагает сервисы анализа данных и прогнозирования, картографические проекты, а также арендные и прокатные системы.

Почти 30% заявок пришло из Москвы. Инновации от столичных стартапов решают проблемы в области транспорта (15%), взаимодействия с городским правительством (15%) и управления в ЖКХ (9%).

Активность проявил также Приволжский федеральный округ — 18% запросов прислали из Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Тольятти и других городов. При этом почти половина из них — проекты стартапов из Республики Татарстан. 80% их заявок касаются решения транспортных проблем.

Дорожный вопрос волнует также юг России. Этой теме посвящена половина запросов из Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани, Ставрополя, Ессентуков и других городов ЮФО.

Сбор заявок на участие в акселерационной программе SMARTCITYLAB по направлению «Умный город» продлится до 31 августа. Принять участие могут инновационные проекты, которые решают реальную задачу на рынке и соответствуют целям национальных проектов РФ.

Бесплатная программа стартует уже в сентябре. Участников, прошедших отбор, ждет двухмесячный образовательный интенсив, индивидуальная работа с трекерами и экспертами. Программа завершится демо-днем, на котором стартапы смогут презентовать свои проекты партнерами и инвесторам.
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