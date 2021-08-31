На стадионе «Зимний» завершились Всероссийские соревнования по летнему биатлону

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Участие в соревнованиях активно приняли воспитанники СШОР №3, которые не уступали в спортивном мастерстве соперникам из других городов региона, а так же Республики Татарстан.С 24 по 30 августа спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: кросс-спринт; стрелковый поединок; кросс-масстарт; кросс-эстафета-смешанная.По итогам соревнований в зачете саратовских спортсменов 20 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых наград.