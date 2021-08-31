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На стадионе «Зимний» завершились Всероссийские соревнования по летнему биатлону

Новости
На стадионе «Зимний» завершились Всероссийские соревнования по летнему биатлону

На стадионе «Зимний» завершились первые для нашего региона Всероссийские соревнований по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р.

Участие в соревнованиях активно приняли воспитанники СШОР №3, которые не уступали в спортивном мастерстве соперникам из других городов региона, а так же Республики Татарстан.

С 24 по 30 августа спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: кросс-спринт; стрелковый поединок; кросс-масстарт; кросс-эстафета-смешанная.

По итогам соревнований в зачете саратовских спортсменов 20 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых наград.