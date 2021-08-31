На стадионе «Зимний» завершились Всероссийские соревнования по летнему биатлону
На стадионе «Зимний» завершились первые для нашего региона Всероссийские соревнований по летнему биатлону среди юношей и девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р.
Участие в соревнованиях активно приняли воспитанники СШОР №3, которые не уступали в спортивном мастерстве соперникам из других городов региона, а так же Республики Татарстан.
С 24 по 30 августа спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: кросс-спринт; стрелковый поединок; кросс-масстарт; кросс-эстафета-смешанная.
По итогам соревнований в зачете саратовских спортсменов 20 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых наград.