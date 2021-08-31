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На «Складах Рейнеке» пройдет показ короткометражных фильмов

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РОСИЗО (Саратов) принимает на своей территории ежегодный Фестиваль уличного кино. На «Складах Рейнеке» пройдет показ короткометражных фильмов.

3 сентября в Саратове при поддержке областного методического киновидеоцентра состоится показ фильмов конкурсной программы ежегодного Фестиваля уличного кино. Зрительский смотр фильмов короткого метра проходит в этом году более чем на 700 площадках по всей России, одна из них — территория Саратовского филиала РОСИЗО («Склады Рейнеке», ул. М. Горького, д. 2).

Фестиваль уличного кино — ежегодный открытый показ лучших российских короткометражных фильмов, проводится с 2014 года. Проект позволяет зрителям на одной площадке познакомиться с работами молодых российских режиссеров и оценить их достоинства.

В конкурсную кинопрограмму вошли девять фильмов: сатирический памфлет об отношении к ковиду «И привет» (Н. Мещанинова и Б. Хлебников); «Чернильное море» (И. Соснин) — о жизни молодого моряка, путешествующего по миру; «Варя» (Н. Горбунина) — история девушки, решившей стать пожарным; «Играй для каждого» (И. Петухов); «Показалось» (Б. Батуллин); «Эксперт» (Г. Масленникова); «Телохранитель» (О. Карас); «Фокус-группа» (А. Карпов) и «Легкий способ бросить курить» (А. Кузмин-Тарасов и А. Колчина).

В картинах этого года приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры.

По окончании сеанса зрители традиционно выберут победителя программы: при помощи фонариков они проголосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — произведет замер уровня света. В конце сезона будет объявлен победитель.

МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ.

Дата кинопоказа: 03 сентября 2021 г., начало в 20.00 ч.

Возрастные ограничения кинолент – 0+, 12+ и 16+.

Место проведения: город Саратов, ул. М. Горького, д. 2, филиал ГМВЦ «РОСИЗО», арт-площадка «Склады Рейнеке».

Количество мест ограничено! Вход будет осуществляться строго по предварительной регистрации! Зарегистрироваться можно по ссылке: https://wsffest.com/calendar

Телефон для справок: +7 (927) 222 90 80

Саратовский филиал ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО»

Филиал разместился на территории объекта культурного наследия «Комплекс мучных складов Торгового Дома «Кондратий Рейнеке и сыновья» (начало 1880-х — конец 1890-х гг.) города Саратова (ул. М. Горького, д. 2). Филиал ведёт активную деятельность в регионе, организуя фестивали, выставки, лектории о современной живописи, скульптуре, музыке, фотографии, современном танце.

Многопрофильная организация ГМВЦ «РОСИЗО» занимается разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями как в России, так и за рубежом. Фонды ГМВЦ «РОСИЗО» насчитывают более 45 000 единиц хранения, которые экспонируются в регионах России и пространствах РОСИЗО в Москве.

В июне 2021 года генеральным директором РОСИЗО назначена Галактионова Ольга Николаевна. Ранее она руководила крупными проектами в области культуры, являлась организатором различных мероприятий — от выставок до театральных фестивалей и отдельных постановок.