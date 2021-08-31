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Проект Kotex #ТакЕстественно нашел поддержку у звезд российского TikTok
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Проект Kotex #ТакЕстественно нашел поддержку у звезд российского TikTok

Новости


С предложением поговорить на тему менструаций в рамках проекта #ТакЕстественно к своим подписчикам обратились популярные российские тиктокеры.

О женском здоровье и месячных, мифах и предрассудках, существующих в этой области, блогеры сняли короткие видеоролики. В них можно найти ответы на многие вопросы: что важно помнить об особенностях тела, как часто необходимо посещать гинеколога, как нужно ухаживать за собой в молодом возрасте.

Проект набрал более 100 тысяч лайков и свыше 3 млн просмотров. В нем приняли участие: Полина Юшкова – она представила ТОП-3 открытия о женском здоровье; Арина Якимова, предложившая своим подписчицам проверить, хорошо ли они знают женский организм; певица и танцовщица, блогер с миллионной аудиторией Катя Адушкина – она призвала открыто говорить на тему женской гигиены.

Совместно с Online Market Intelligence в рамках проекта #ТакЕстественно всероссийское исследование на знание менструального цикла в апреле 2021 года провел бренд Kotex. В июле этого года поддержку инициативе оказала федеральная торговая сеть «Пятерочка», проведя акцию совместно с брендом Kotex. Проект Kotex #ТакЕстественно позволил многим девушкам отказаться от стереотипов в сфере женского здоровья и гигиены, не откладывать поход к гинекологу, а также поговорить о волнующих проблемах с близкими.