В сентябре стартует конкурс «Дом. Дерево. Дитя»

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Конкурс проводится по трем номинациям. Фотографии, рассказы и рисунки, соответствующие конкурсным условиям, принимаются с 1 сентября по 22 октября. Победители получат памятные призы. Лучшие работы будут опубликованы в тематическом журнале по итогам года.Подробнее об условиях участия и требованиям к конкурсным работам – в положении о конкурсе «Дом. Дерево. Дитя» по ссылке: https://g-64.ru/docs/ministerstvo-truda-i-sotsialnoy-zashchity-oblasti/prikaz-ministerstva-truda-i-sotsialnoy-zashchity-saratovkoy-oblasti-ot-27-yanvarya-2021-goda-60/.