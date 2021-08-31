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В историческом парке откроется первая выставка-комикс, посвященная Александру Невскому

Новости


31 августа в историческом парке «Россия – моя история» откроется федеральный мультимедийный проект – первая в истории России выставка-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа».

В 2021 году новый выставочный проект будет представлен в 23 регионах страны в рамках празднования 800-летия со дня рождения выдающегося полководца, великого князя Александра Невского.

Впервые в России иллюстрированный трагический эпос предстанет в виде уникального анимированного с помощью современных технологий комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. По замыслу создателей проекта концепция «edutainment» (обучение с помощью развлечения) сделает выставку живой и интересной для посетителей молодого возраста и поможет передать ключевые особенности личности князя Невского – мужественность, смелость, самостоятельность.