В историческом парке откроется первая выставка-комикс, посвященная Александру Невскому

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В 2021 году новый выставочный проект будет представлен в 23 регионах страны в рамках празднования 800-летия со дня рождения выдающегося полководца, великого князя Александра Невского.Впервые в России иллюстрированный трагический эпос предстанет в виде уникального анимированного с помощью современных технологий комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. По замыслу создателей проекта концепция «edutainment» (обучение с помощью развлечения) сделает выставку живой и интересной для посетителей молодого возраста и поможет передать ключевые особенности личности князя Невского – мужественность, смелость, самостоятельность.