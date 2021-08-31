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Министерство культуры Саратовской области и Саратовский областной учебно-методический центр 31 августа проводят Региональный форум педагогических работников сферы культуры
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Министерство культуры Саратовской области и Саратовский областной учебно-методический центр 31 августа проводят Региональный форум педагогических работников сферы культуры

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Министерство культуры Саратовской области и Саратовский областной учебно-методический центр 31 августа проводят Региональный форум педагогических работников сферы культуры.

В этом году выбрана тема — «Современная модель художественного образования региона: ресурсы и перспективы развития».

В работе форума примут участие и.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева, заместитель министра образования Саратовской области - начальник управления общего и дополнительного образования Ирина Чинаева, председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы, директор ГАУК Дворец культура «Россия», заслуженный работник культуры РФ Ольга Сынкина, заместитель председателя Саратовской областной организации Российского профсоюза работников культуры Светлана Четверухина, ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Александр Занорин, директор Саратовского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ Надежда Скворцова, директор Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова Илья Смирнов.

В связи с ограничительными мерами мероприятие пройдет в дистанционном формате. Видеотрансляцию форума можно будет увидеть в официальном инстаграмм-аккаунте министерства культуры @mincult64 (начало трансляции 14.00).