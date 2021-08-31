Свыше ста двадцати школ области примут участие в апробации новых ФГОС

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«Основной базовый документ – новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, разработанные минпросвещения России, будут внедрены с 1 сентября 2022 года. А в этом году пройдет их апробация на базе 122 школ из каждого муниципального района области», – сообщил в своем выступлении руководитель ведомства.По его словам новые стандарты более конкретные и чёткие. «Теперь в содержании каждого предмета есть учебные курсы и модули, детализированы планируемые результаты. Немаловажно, что в новом стандарте есть готовые рабочие программы по всем учебным предметам с 1 по 9 класс, что должно существенно уменьшить нагрузку учителей. Есть базовое содержание программы воспитания, уточняются задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Школам можно принять учебный план, предусматривающий изучение с 5 класса одного иностранного языка. Сейчас обязательно изучение двух языков. Безусловно, все эти механизмы нуждаются в практической отработке», – рассказал Михаил Орлов.Еще одна особенность – в содержание всех предметов начальной школы, а также предметов «математика», «биология» и «физика» основной школы входит раздел «Функциональная грамотность», компонентами которого являются естественно-научная, математическая, читательская и финансовая грамотность.«Руководителям и педагогам 122 школ нужно со всей ответственностью отнестись к апробации новых стандартов. Саратовскому областному институту развития образования необходимо сопровождать эти школы, подготовить методические рекомендации и организовать обучение для внедрения с 1 сентября 2022 года новых федеральных образовательных стандартов во всех школах области», – подчеркнул Михаил Орлов.Главная задача, которую система образования должна решить, – повышение качества образования и воспитания. В своем выступлении Михаил Орлов напомнил о результатах сдачи ЕГЭ 2021 года.«По итогам ЕГЭ у нас довольно высокие показатели по 100-балльным результатам – увеличение на 22,5% к уровню прошлого года. 87 стобалльных результатов. А по 200-балльным результатам – увеличение на 33%. В этом году стало известно о 8 выпускниках, набравших максимальные баллы на ЕГЭ сразу по двум предметам. Значительный процент 11-классиков получили на ЕГЭ от 80 до 99 баллов», – рассказал глава ведомства.В рамках подготовки к новому учебному году внесены изменения в программы повышения квалификации на основе детального анализа по каждой предметной отрасли, разработаны мероприятия по подготовке обучающихся к осенней пересдаче, организован цикл онлайн-вебинаров и консультаций для учителей.Для участников форума были представлены методические рекомендации в разрезе каждого предмета по итогам ЕГЭ и ОГЭ этого года.