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Сегодня состоится всероссийская презентация культурной программы «Пушкинская карта»

Новости


Сегодня в 13.00 в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве состоится презентация культурной программы «Пушкинская карта».

Спикеры расскажут о технических особенностях карты, правилах её использования, объявят перечень учреждений, которые уже стали участниками программы, а также презентуют дизайн «Пушкинской карты» и новое приложение «Госуслуги. Культура», разработанное специально для проекта.

С 1 сентября 17 миллионов граждан России от 14 до 22 лет смогут получить Пушкинскую карту, на балансе которой будет 3 тысячи рублей. Эти деньги молодые люди смогут потратить только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях и др.

По словам Президента, молодые люди смогут посетить по этой карте концертные залы, музеи и другие культурные учреждения. «Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры», – отметил он.

Карта выпускается в виртуальном формате, однако в отделении Почта Банка можно заказать и пластиковую карту с уникальным дизайном. К проекту будут постоянно подключаться новые учреждения культуры, в том числе и частные. На портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура» будет размещена афиша мероприятий, которые можно посетить благодаря «Пушкинской карте». 1 сентября программа будет запущена по всей России.

Онлайн трансляцию можно посмотреть на портале Культура.РФ