27 августа 2021 ПЯТНИЦА
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Пригородные поезда между Саратовом, Красным Кутом и Александровым Гаем будут курсировать 31 августа и 1 сентября

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Для обеспечения перевозки пассажиров в период повышенного спроса на поездки назначены дополнительные рейсы пригородных поездов в направлении Саратов – Красный Кут – Александров Гай и обратно.

На 31 августа назначены пригородные поезда:

№6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;
№6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53.
На 1 сентября назначены пригородные поезда:

№6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 3:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59;
№6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 6:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 8:21.