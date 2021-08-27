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Автоматизированная система геотехнического мониторинга «Норникеля» признана эффективной

Новости
Автоматизированная система геотехнического мониторинга «Норникеля» признана эффективной


Российский горно-металлургический гигант намерен внедрить в Норильске уже зарекомендовавшую себя комплексную систему контроля за состоянием вечной мерзлоты. В компании уверены, что эта эффективная мера позволит гарантировать экологическую безопасность и исключительную эксплуатационную надежность зданий и сооружений в условиях глобальных изменений арктического климата. Причем речь идет не только о промышленных объектах инфраструктуры, но и о жилом фонде.

Пилотный проект «Система мониторинга зданий и сооружений» был опробован нынешним летом на 11 объектах хранения дизтоплива филиалов «Норникеля». На каждом из них были закреплены около 40 термокос, дающих возможность дистанционно отслеживать температурные изменения грунта у оснований сооружений. Дополнительно установленные сейсмодатчики позволяют фиксировать колебания и наклоны конструкций зданий, а инклинометры немедленно сигнализируют диспетчеру о малейших деформациях железобетонных фундаментов. Кроме того, внедренная цифровая платформа дает возможность перманентно контролировать уровень влажности и грунтовых вод под объектом.

Эксперты уверены: столь всесторонний мониторинг в перспективе обеспечит безаварийную эксплуатацию промышленных и жилых объектов, позволит заблаговременно обнаруживать потенциально опасные деформации, которые могут привести к аварийным ситуациям. «По данным ученых, грунтовые основания объектов в процессе их эксплуатации в случае повышения температуры могут существенно измениться: может произойти снижение несущей способности, которое в свою очередь увеличивает вероятность аварийных ситуаций. Поэтому внедрение автоматизированной системы геотехнического мониторинга для нас очень важно. Она позволит минимизировать риски аварийных ситуаций, соблюдать экологическую безопасность и обеспечивать надежность работы на объектах компании», — отметил первый заместитель гендиректора Норильско-Таймырской энергетической компании (дочернее предприятие «Норникеля») Дмитрий Литвинов.

До конца 2021 года к проекту «Система мониторинга зданий и сооружений» будут подключены 150 объектов «Норильского никеля». Для этого будут пробурены 375 температурных скважин, в которых будут закреплены около 470 термокосов и 750 инклинометров с возможностью передачи информации в единый диспетчерский центр мониторинга.

Стоит отметить, что ранее, 5 августа, президент России Владимир Путин поручил создать аналогичную систему мониторинга вечной мерзлоты на базе Росгидромета. Внимание федерального центра к этому вопросу вполне обосновано: по предварительным подсчетам специалистов, ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике через 30 лет может достичь 5 трлн рублей. Так что проблема эта актуальна, решать ее предстоит всем заинтересованным сторонам, в том числе и хозяйствующим в Заполярье резидентам.