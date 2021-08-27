Александр Романов встретился с жителями Тёпловки Новобурасского района

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Глава Тёпловского муниципального образования Сергей Протасов выступил с докладом о благоустройстве села. О результатах своей работы рассказали главный врач Новобурасской ЦРБ Марина Елесина, начальник районного управления образования Елена Савенкова, представители управления культуры, центра социального обслуживания и других служб.Марина Елесина сообщила, что в селах Малые Озерки и Леляевка появились новые ФАПы. Получены новые автомобили для транспортировки больных. В Тепловке и поселке Белоярском отремонтированы врачебные амбулатории. Была поднята и тема вакцинации от коронавирусной инфекции. Главврач обратила внимание, что в Тёпловке привились менее 30% жителей. При этом положительная тенденция есть: с появлением однокомпонентной вакцины люди охотнее стали обращаться за прививкой. Медик заявила, что единственный способ прервать цепочку заражений – сделать прививку, и попросила всех жителей села позаботиться о своем здоровье. Глава регпарламента поддержал ее и заявил, что лишь вакцинация поможет победить болезнь. Он напомнил, что переболел коронавирусом в прошлом году, а недавно сделал прививку. Спикер отметил, что никаких побочных эффектов от прививки не почувствовал. «Но, конечно, принимать решение о вакцинации нужно после консультации с врачом», – подчеркнул Романов.Жители рассказали, что с радостью ждут открытия в селе новой школы. Образовательная организация получила название «Созвездие». При школе будет действовать центр «Точка роста», а также разместится детский сад. Старое аварийное здание дошкольного учреждения будет закрыто.Сельчане обратили внимание на ветхие деревья возле детской площадки на улице Чернышевского. После прошедшего недавно урагана ветки и вовсе повисли на проводах. Председатель облдумы указал на необходимость заняться этим вопросом. Глава Новобурасского района Алексей Воробьев пообещал решить проблему.Также граждане отметили, что в Тёпловке подрастают малыши, а детских площадок для них нет. Глава района рассказал, что уже установлено шесть новых площадок в различных селах, будет решаться вопрос и с возведением площадки в Тёпловке.Спросили сельчане и об обеспеченности кадрами медицинских и образовательных организаций. Председатель областной Думы отметил, что решением этой проблемы занимаются на всех уровнях власти. Особоевнимание, по мнению главы регпарламента, нужно уделять профориентации. Такая работа должна вестись не только в образовательных учреждениях, но и в семьях. Родителям важно рассказывать детям о плюсах жизни на малой родине.Жители села попросили спикера помощи в ремонте местного дома культуры. Председатель принял решение оказать содействие в данном вопросе.«С жителями вышел открытый диалог, прозвучали важные вопросы. Во время встречи наметились темы для дальнейшего развития Тёпловки и Новобурасского района и были озвучены уже достигнутые показатели работы, а также насущные проблемы, которые необходимо решить для благополучия граждан. На таких встречах люди имеют возможность напрямую заявить о сложных ситуациях, с которыми они сталкиваются, и это очень важно. Нам нужно понимать реальную ситуацию, сложившуюся в том или ином населенном пункте», – подвел итоги рабочей поездки Александр Романов.