На полях Саратовской области ведется уборка подсолнечника
Первыми к уборке подсолнечника приступили хозяйства Краснокутского, Озинского и Перелюбского муниципальных районов. В этом году посевная площадь подсолнечника составляет 1,5 млн га, что выше показателей 2020 года.
Продолжается уборка поздних зерновых культур, проса, сорго, овощных, бахчевых культур и картофеля.
Более 100 тыс. тонн зерновых культур собрано в десяти районах области – Балашовском, Пугачевском, Калининском, Екатериновском, Петровском, Аткарском, Самойловском, Энгельсском и Перелюбском.
Убрано 5,7 тыс. га овощей открытого грунта, валовой сбор составляет 106,9 тыс. тонн, средняя урожайность – 186 ц/га.
Выкопано 80,6 тыс. тонн картофеля, средняя урожайность 154,9, наивысший валовой сбор – в Энгельсском, Балашовском и Саратовском районах.