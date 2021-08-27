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На догазификацию домов в Саратовской области может потребоваться около миллиарда рублей

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26 августа состоялось очередное заседание регионального штаба по газификации Саратовской области. Речь шла о предпринимаемых мерах по догазификации домовладений в газифицированных населённых пунктах.

Провел совещание заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов. Участие в мероприятии приняли представители Правительства области, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Вячеслав Башунов. В режиме видеоконференцсвязи участие в заседании приняли руководители администраций районов и городских округов области.

Андрей Архипов сообщил, что на сегодняшний день в регионе потенциально попадает под программу догазификации 9 761 домовладение в 345 газифицированных населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, в которых прописано 12 763 человека. В случае, если все собственники указанных домовладений выразят желание участвовать в программе догазификации, ориентировочные суммарные затраты на подведение газопровода до границ земельных участков могут составить более одного миллиарда рублей.

По словам зампреда, в ходе проведенных опросов число собственников негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, намеренных обратиться за подключением, составило 4791 граждан, что составляет 64% от общего числа опрошенных.

«Глав районов прошу представить информацию с указанием адресов по домовладениям, выразившим согласие подать заявки на догазификацию, в срок до 2 сентября 2021 года», - резюмировал Андрей Архипов.

Вячеслав Башунов обратил внимание, что для своевременной реализации программы догазификации необходимо активизировать работу по постановке на учет бесхозяйных газовых сетей. Кроме того, докладчик напомнил, что подать заявку на догазификацию можно в любом филиале и участке газовых компаний, а также в режиме онлайн.