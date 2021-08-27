H.H.ru: 15% работников Саратовской области сталкивались с попыткой взлома рабочего пароля

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Как оказалось, почти половина (47%) работников соблюдают одно из основных правил цифровой безопасности на работе и придумывают сложные пароли, состоящие от 7 до 10 символов. Наибольшая доля таких работников – среди высшего менеджмента, бухгалтерии, финансов и административного персонала. Чуть больше трети (38%) сотрудников компаний создают еще более сложные пароли из более чем 10 символов. Такие пароли использует каждый второй сотрудник из ИТ-сферы.У 70% сотрудников рабочие пароли никогда не совпадают с используемыми для личных аккаунтов. У каждого четвертого бывают пересечения, 5% всегда используют одинаковые пароли для личных и рабочих целей.Каждый третий работник старается менять рабочие пароли раз в 3-6 месяцев, каждый четвертый – раз в месяц, 16% – раз в год. При этом 27% респондентов никогда не меняют пароли.Большинство (62%) сотрудников запоминают и держат в голове свои пароли. Каждый третий (31%) записывает их в блокноте. Также среди работников Саратовской области популярны такие способы хранения паролей, как сохранение их в браузере или заметках мобильного телефона. Меньше всего (4%) респондентов пользуются самым уязвимым методом – записывают пароли на стикере. Некоторые респонденты предпочитают лайфхаки хранения паролей собственной разработки: имеют алгоритм формирования паролей, который знают только они, придумывают наводящие вопросы, помогающие вспомнить пароль, а также «шифруют в текстах».15% работников сталкивались с попыткой взлома рабочего пароля, у 3% - попытка взлома увенчалась успехом хакеров. 69% респондентов не взламывали и не пытались взломать.