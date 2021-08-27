Bybit стала спонсором русской киберспортивной команды Virtus.pro

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Образованная в 2003 году, Virtus.pro на российском пространстве лидирует в популярной DOTA 2: 25,6 млн часов просмотра за 2020-й год. Достижения игроков Virtus.pro за почти два десятилетия впечатляют - в совокупности более $16 млн призовых собрано на турнирах по всему миру. Bybit выходит в статус партнера Virtus.pro по NFT и эксклюзивного официального партнера в качестве криптовалютной платформы для составов Virtus.pro по DOTA 2 и CS:GO. Помимо логотипов на фирменных платформах и майках команд, партнерство включает проведение мероприятий, в том числе, по общественно значимым и социальным проектам, по повышению финансовой грамотности, а также проекты в области NFT.Bybit продолжает разворачивать свою масштабную игру на арене киберспорта: поддержкой криптобиржи уже заручились четыре глобально известные команды. Это киберспортсмены, которые покоряют международные турниры и чемпионаты практически по всем дисциплинам. В том числе, в спонсорскую программу Bybit уже входят три из пяти лучших команд в мировом рейтинге CS:GO согласно HLTV.org .Киберспортсмены и криптотрейдеры будут рука об руку бороться за $7,5 млн на WSOT 2021Звезды Virtus.pro будут соревноваться наравне с криптотрейдерами со всего мира в главном событии года от Bybit - World Series of Trading (WSOT) 2021. Каждая киберспортивная команда представляет для трейдингового турнира своих лучших игроков, которые будут вести товарищей к главной денежной награде в рекордном призовом фонде в размере $7,5 млн.“Начало эры киберспорта свидетельствует о возможности технологий влиять на нашу жизнь, переосмысливать развлечения и вдохновлять наше воображение - и все это произошло всего за несколько десятилетий. У крипто и лежащих в ее основе технологий похожая история — потенциал цифровых активов изменил наше представление о ценности и богатстве. Мы являемся свидетелями только начала глубоких изменений для будущих поколений”, - объяснил свое увлечение киберспортом Бен Чжоу, CEO Bybit.“Киберспорт теперь не только можно смотреть, но и участвовать в нем, и WSOT станет таким же поводом для любителей крипто во всем мире. Мы хотим построить арену, где каждый, кто верит в криптоиндустрию и любит трейдинг, сможет достичь своих личных успехов”, - добавил Бен Чжоу.Virtus.pro будут курировать популяризацию по криптоиндустрии и повышение финансовой грамотности среди участников и поклонников клуба в течение ближайших трех лет, расширяя интеграцию между киберспортом и криптосообществом.“Как цифровые финансовые активы, так и киберспорт, являются относительно новыми отраслями. Несмотря на их быстрый рост и тот факт, что все говорят об этом, многим это все еще может казаться сложным. Именно здесь наши цели с Bybit совпадают - мы постоянно совершенствуемся и стараемся сделать то, что мы делаем лучше всего простым и понятным для аудитории. Мы рады, что Bybit присоединился к киберспорту со своими масштабными проектами, и гордимся тем, что являемся их партнерами в России!” - сказал Сергей Гламазда, генеральный директор Virtus.pro.