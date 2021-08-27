Официальная регистрация облигационной программы ReinnolC состоялась на Московской бирже

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Программа прошла регистрацию на Московской межбанковской валютной бирже. Компания ReinnolC предлагает промышленности решения в сфере энергетики, металлургии, нефте- и газопереработке и других индустриях.Теплообменное оборудование и оборудование для подготовки воды повышают эффективность и экологичность сложных промышленных процессов, технология ReinnolC опресняет морскую воду, сокращает затраты энергии и выбросы двуокиси углерода в окружающую среду, повышает степень очистки водных стоков.Крупнейшие российские корпорации – Роснефть, Газпром, Сибур, Лукойл и другие – с успехом пользуются разработками ReinnolC, которая разработала свыше 200 единиц оборудования для решения индивидуальных задач более 50 компаний. Портфель проектов ReinnolC вырастет до 1 млрд рублей в 2021 году. Планируется увеличить выручку до 5 млрд рублей, а также расширить до 5% занимаемую долю рынка до 2025 года. Сегодня эффективность продуктов ReinnolC на 70% выше основных конкурентов. Как отметил Павел Блохин, основатель и СЕО ReinnolC, команда совершенствует технологию и ищет новые способы ее применения, а облигационная программа будет содействовать достижению поставленных целей.Недавно ReinnolC подписала соглашения о партнерстве с компаниями в Сингапуре и Дубае с целью продвижения на международном рынке своих решений по опреснению морской воды. В настоящее время вектор работы направлен на страны MENA и ASEAN. Разработки ReinnolC запатентованы или находятся на стадии патентования в Китае, Канаде, Индии, Японии, Иране, США, многих странах Европы. Российские регионы, где есть дефицит питьевой воды, также заинтересованы в сотрудничестве с ReinnolC.Фотография: сайт ReinnolC