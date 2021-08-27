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С введением моратория на проверки малый бизнес «встанет на ноги»
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С введением моратория на проверки малый бизнес «встанет на ноги»

Новости


24 августа президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой продления моратория на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики России на 12 месяцев.

«Соглашусь, что данная мера поддержки как никогда актуальна и необходима именно сейчас, когда бизнес только встает на ноги, оправляясь от последствий коронавирусных ограничений. И приоритетная задача – это создание благоприятной среды для его системного роста и развития, свободной от изнуряющих проверок контролирующих органов», – высказалась в поддержку инициативы Председатель Саратовского отделения «Опоры России» Наталия Панферова в сети Инстаграм.

– А потому, проведение надзорных мероприятий в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением тех, чья деятельность связана с риском нанесения угрозы жизни и здоровью человека, должно быть сведено к минимальному значению и подкреплено обоснованными доводами, – приводит слова общественницы инстаграм-аккаунт регионального министерства экономического развития.

Общественница озвучила, что в настоящее время благодаря современным технологиям процессы функционирования малого бизнеса прозрачны, вся отчетность автоматизирована, что позволяет без очного посещения предприятия отслеживать его деятельность.
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