С введением моратория на проверки малый бизнес «встанет на ноги»

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«Соглашусь, что данная мера поддержки как никогда актуальна и необходима именно сейчас, когда бизнес только встает на ноги, оправляясь от последствий коронавирусных ограничений. И приоритетная задача – это создание благоприятной среды для его системного роста и развития, свободной от изнуряющих проверок контролирующих органов», – высказалась в поддержку инициативы Председатель Саратовского отделения «Опоры России» Наталия Панферова в сети Инстаграм.– А потому, проведение надзорных мероприятий в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением тех, чья деятельность связана с риском нанесения угрозы жизни и здоровью человека, должно быть сведено к минимальному значению и подкреплено обоснованными доводами, – приводит слова общественницы инстаграм-аккаунт регионального министерства экономического развития.Общественница озвучила, что в настоящее время благодаря современным технологиям процессы функционирования малого бизнеса прозрачны, вся отчетность автоматизирована, что позволяет без очного посещения предприятия отслеживать его деятельность.