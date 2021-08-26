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Объявлены победители и призеры конкурса «Лучший кинозал Саратовской области»

Новости


В рамках торжественного мероприятия в честь Дня российского кино объявлены победители и призеры конкурса «Лучший кинозал Саратовской области».

Гран-при в номинации «Презентация (видеопрезентация) на тему «КиноКадры решают все» получил Отдел по делам кино Социально-культурного объединения Озинского муниципального района.

Победителем в номинации «Лучший рекламный видеоролик кинозала/кинотеатра на тему «Идем в кино!» стал ДК «Корунд» г. Шиханы.

А в номинации «Лучшее киномероприятие на тему «Земному притяжению вопреки» диплом I степени получил балашовский МУ «Киновидеоцентр» .

Специальным дипломом «За признание зрительской аудитории по итогам интернет-голосования» отмечен «Киноконцертный досуговый центр «Современник», г.Петровск.

С полным перечнем всех победителей и дипломантов конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» можно на сайте областного киновидеоцентра в разделе «Проекты» - «Лучший кинозал СО».

Заслуженные награды из рук директора областного киновидеоцентра, почетного кинематографиста РФ Ирины Бережной получили также победители XIV областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино».

Помимо этого, на торжественном мероприятии благодарностями министерства культуры области отмечены представители региональной киноотрасли и сотрудники областного киновидеоцентра.

Областной киновидеоцентр сердечно благодарит за организационную поддержку в проведении мероприятия:

- руководство ТРК «Happy Молл» и кинотеатра «Happy Cinema»,

- участников волонтерского отряда «Апельсин» лицея «Солярис».
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