Объявлены победители и призеры конкурса «Лучший кинозал Саратовской области»

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Гран-при в номинации «Презентация (видеопрезентация) на тему «КиноКадры решают все» получил Отдел по делам кино Социально-культурного объединения Озинского муниципального района.Победителем в номинации «Лучший рекламный видеоролик кинозала/кинотеатра на тему «Идем в кино!» стал ДК «Корунд» г. Шиханы.А в номинации «Лучшее киномероприятие на тему «Земному притяжению вопреки» диплом I степени получил балашовский МУ «Киновидеоцентр» .Специальным дипломом «За признание зрительской аудитории по итогам интернет-голосования» отмечен «Киноконцертный досуговый центр «Современник», г.Петровск.С полным перечнем всех победителей и дипломантов конкурса «Лучший кинозал Саратовской области» можно на сайте областного киновидеоцентра в разделе «Проекты» - «Лучший кинозал СО».Заслуженные награды из рук директора областного киновидеоцентра, почетного кинематографиста РФ Ирины Бережной получили также победители XIV областного фестиваля-конкурса исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино».Помимо этого, на торжественном мероприятии благодарностями министерства культуры области отмечены представители региональной киноотрасли и сотрудники областного киновидеоцентра.Областной киновидеоцентр сердечно благодарит за организационную поддержку в проведении мероприятия:- руководство ТРК «Happy Молл» и кинотеатра «Happy Cinema»,- участников волонтерского отряда «Апельсин» лицея «Солярис».