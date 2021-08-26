Билеты на пригородные поезда между Аткарском и Саратовом можно купить со скидкой
В субботу, 28 августа, совершить поездку на пригородных поездах № 6308 Аткарск – Саратов и № 6321 Саратов – Аткарск можно будет по сниженной цене.
Скидка в размере 50 рублей от стоимости проездного билета предоставляется в рамках специальной акции, проводимой АО «Саратовская ППК» перед началом нового учебного года.
Оформить билеты по сниженной цене можно в пригородных железнодорожных кассах, а также у разъездных билетных кассиров по промокоду «Скоро в школу».
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В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.
Берегите себя и окружающих!