Билеты на пригородные поезда между Аткарском и Саратовом можно купить со скидкой

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Скидка в размере 50 рублей от стоимости проездного билета предоставляется в рамках специальной акции, проводимой АО «Саратовская ППК» перед началом нового учебного года.Оформить билеты по сниженной цене можно в пригородных железнодорожных кассах, а также у разъездных билетных кассиров по промокоду «Скоро в школу».***В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.Берегите себя и окружающих!