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Александр Романов выступил на педагогической конференции Базарно-Карабулакского района

Новости


Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов (фракция «Единая Россия») принял участие в педагогической конференции Базарно-Карабулакского района. Мероприятие прошло в преддверии 1 сентября.

Перед началом конференции гостей пригласили на выставку, подготовленную учреждениями образования. Большая часть работ была представлена центрами «Точка роста».

«У нас в школе «Точка роста» открылась в прошлом году, сейчас в центре занимаются больше 70% учеников. Это и младшеклассники, и будущие выпускники. Интерес к занятиям у детей такой, что они не хотят идти домой после их окончания. Ребят захватывает сам процесс. Вот, например, все мы понимаем, что такое дрон или шлем виртуальной реальности. А наши ребята изучают, как эти гаджеты работают и даже пишут для них программы. По сути они приобретают первые профессиональные навыки и к выпуску из школы смогут на хорошем уровне работать в этом направлении», – рассказала Елена Пабияха, учитель начальных классов школы пос. Свободный Базарно-Карабулакского района.
В этом году «Точка роста» открывается в средней школе №2 Базарного Карабулака. Замдиректора по воспитательной работе Ольга Китаева рассказала, что основное внимание будет уделяться естественно-научному направлению. Уже завершен ремонт классов: заменены окна, потолки, напольное покрытие, проведен косметический ремонт. Педагоги оценили и новое учебное оборудование, которое пригодится и в подготовке к экзаменам.

В своем вступлении глава регпарламента напомнил, что в этом году в школы пойдут учиться более 250 тысяч ребят, из них около 27 тысяч — первоклассников.

Однако в сфере образования остаются проблемы, в числе важнейших Александр Романов назвал нехватку педагогических кадров. В прошлом году только 18% выпускников профильных вузов пошли работать в школы. Развитие целевого обучения выпускников сельских школ и поддержка молодых специалистов могут решить эту проблему.

«Необходим серьезный подход к профориентации, причем начиная с самого раннего возраста. Кадровая проблема сегодня существует во многих отраслях в сельской местности. Требуются не только учителя и врачи, но и специалисты, которые будут работать непосредственно в сельском хозяйстве, начиная от механизатора и заканчивая агрономом. Раньше была практика, когда первую профессию – швеи или тракториста – дети получали в школе. Кому-то по душе оказывалась работа в селе и он оставался на малой родине. Уверен, что и сегодня такая практика была бы не лишней», – заявил Председатель облдумы.

Глава района Олег Чумбаев в своем выступлении рассказал, что на образование направляется большая часть бюджета района – порядка 80%. Всего на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было потрачено 15 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов, привлечено около 4 млн рублей из внебюджетных источников. Чумбаев призвал педагогов ответственно подойти не только к образовательному процессу, но и к сохранению здоровья коллег и учеников.
«Необходимо уделить особое внимание вакцинации. Если нет противопоказаний, пожалуйста, сделайте прививки. От этого зависит благополучие вас и окружающих, а также в каком формате пройдет учебный год», – обратился к участникам мероприятия Олег Чумбаев.

Александр Романов вручил Благодарственные письма педагогам района.
По окончании мероприятия спикер встретился с директором Базарнокарабулакского техникума агробизнеса Надеждой Крупновой. Руководитель образовательной организации рассказала, что приемная кампания этого года практически завершена.

«Мы готовим специалистов, прежде всего, для хозяйств нашего района. Многие сельхозтоваропроизводители направляют нам будущих студентов. И, конечно, благодаря тому, что молодые люди учатся здесь же, на малой родине, у них меньше соблазнов уехать в большие города. Они здесь корнями прорастают и остаются работать, заводят семьи», – отметила Крупнова.

Также Александру Романову рассказали о благоустройстве поселка. Олег Чумбаев показал отремонтированные тротуары, поделился планами по дальнейшему благоустройству районного центра.
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