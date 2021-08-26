К началу учебного года жителям региона перечислено почти три миллиарда рублей

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В соответствии с Указом Президента РФ большинство семей региона уже получили такую важную помощь от государства к началу учебного года. Отделением ПФР по Саратовской области произведены выплаты на общую сумму почти 3 млрд. рублей на 297 тысяч детей.Единовременная выплата на школьников в размере 10000 рублей предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода Указа о выплате).Важно отметить, что выплата полагается всем детям в возрасте от 6 до 18 лет: и тем, кто только собирается в школу, и школьникам, и учащимся других учебных заведений.Право на выплату также имеют инвалиды и люди с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование.Кроме родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Заявление можно подать до 1 ноября через госуслуги или лично в любой удобной клиентской службе ПФР по предварительной записи.Более подробная информация о выплате семьям к новому учебному году размещена на сайте ПФР www.pfr.gov.ru