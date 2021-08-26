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Больше тысячи единиц современного диагностического оборудования поступит в районные больницы и поликлиники

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Министр здравоохранения области Олег Костин провел онлайн-брифинг в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов».

Он рассказал о реализации нацпроекта "Здравоохранение", программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения и ряда других проектов.

"По первичному звену. В части закупки оборудования мы провели практически все конкурсные процедуры. Приобретаем новое, самое современное диагностическое оборудование именно для районных больниц и поликлиник. Это больше тысячи единиц. Например, недавно 20 рентгенаппаратрв уже пришли в область, скоро начнем их монтировать. Более 50 автомобилей также пришли в область для выезда врачей на дом к пациенту и для перевозки больных в лечебные учреждения. Поставки оборудования продолжаются. Также мы активно ведём ремонты в районных больницах. Готовятся к установке 4 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта", - проинформировал министр.

Отдельно глава ведомства остановился на максимальном приближении диагностической медпомощи жителям районных центров, отметив, что задача регионального минздрава и его личная задача как главы ведомства - обеспечить доступность и качество медицинской помощи для всех жителей. Также он рассказал о возможности участия жителей области в углубленной диспансеризации, стартовавшей во всех регионах России с 1 июля текущего года по инициативе Президента России Владимира Путина.

В ходе брифинга Олег Костин проинформировал о состоянии заболеваемости в области новой коронавирусной инфекцией и призвал жителей активнее вакцинироваться, тем самым максимально защищая себя от тяжёлых осложнений.
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