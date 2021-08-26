HH.ru: За год спрос на курьеров в Саратовской области вырос в пять раз

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Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26%), «Розничная торговля» (15%), «Услуги для бизнеса» (13%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9%) и «Услуги для населения» (5%).Среди регионов по количеству вакансий для курьеров лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Реже всего такие вакансии открывали в Чукотском АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай и Республике Тыва (буквально единичные случаи).В Саратовской области за год количество вакансий для курьеров выросло в пять раз и составило более четырехсот предложений за лето.Среди регионов, вошедших в топ-20 по количеству вакансий, самую высокую зарплату курьерам предлагали в Московской области – 67 тысяч рублей. В среднем по России среднее предложение составляет 57,3 тысячи рублей, а в Саратовской области – 35 тысяч.