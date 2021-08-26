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Timepad x Redline Merch Buro: цепляй, меняй, носи, твори! Мерч для всех вместе и каждого по отдельности
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Timepad x Redline Merch Buro: цепляй, меняй, носи, твори! Мерч для всех вместе и каждого по отдельности

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Timepad x Redline Merch Buro: цепляй, меняй, носи, твори! Мерч для всех вместе и каждого по отдельности


Redline Merch Buro – фулфилмент сервис, который выполняет весь цикл процессов по созданию мерча.

Timepad – сервис для организаторов событий, удобный как для небольшого митапа, так и фестиваля на несколько тысяч человек.

Первый и долгожданный корпоратив после пандемии прошёл с 4 по 5 августа у event-сервиса Timepad. За пандемию у компании произошёл значительный прирост новых сотрудников, которые не успели познакомиться лично в неформальной обстановке за период «удаленки».

К двухдневному мероприятию командой Redline Merch Buro был подготовлен welcome-pack для каждого участника, который включал в себя панаму и поясную сумку. Но просто брендированные вещи - это скука. Поэтому на изделиях было специальное поле с тканевой липучкой и набор ярких сменных патчей в формате иллюстративных стикеров.

“Мерч - это в первую очередь культура коммуникации бренда с аудиторией, будь то потребители или сотрудники. Культура внимания и заботы” - комментирует Елена Шурыгина, основатель фулфилмент сервиса по созданию мерча Redline Merch Buro.

Компания Timepad сделала упор на собственную кастомизацию по бренд буку, чем расположила всех своих сотрудников на корпоративе, объединяя их, но при этом индивидуализируя каждого, а реализацию взяли на себя Redline Merch Buro.