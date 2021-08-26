Timepad x Redline Merch Buro: цепляй, меняй, носи, твори! Мерч для всех вместе и каждого по отдельности

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– сервис для организаторов событий, удобный как для небольшого митапа, так и фестиваля на несколько тысяч человек.Первый и долгожданный корпоратив после пандемии прошёл с 4 по 5 августа у event-сервиса Timepad. За пандемию у компании произошёл значительный прирост новых сотрудников, которые не успели познакомиться лично в неформальной обстановке за период «удаленки».К двухдневному мероприятию командойбыл подготовлен welcome-pack для каждого участника, который включал в себя панаму и поясную сумку. Но просто брендированные вещи - это скука. Поэтому на изделиях было специальное поле с тканевой липучкой и набор ярких сменных патчей в формате иллюстративных стикеров.- комментирует Елена Шурыгина, основатель фулфилмент сервиса по созданию мерчаКомпаниясделала упор на собственную кастомизацию по бренд буку, чем расположила всех своих сотрудников на корпоративе, объединяя их, но при этом индивидуализируя каждого, а реализацию взяли на себя