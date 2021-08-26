Владимир Путин подчеркнул необходимость подготовки программы поддержки занятости людей с ограниченными возможностями

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Российский лидер также отметил необходимость подготовки программы поддержки занятости людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы они могли получать постоянный доход, отметил Путин. По словам президента, нужно учесть вопросы об обучении и повышении квалификации, а также открытие специальных рабочих мест.Татьяна Лапшева, г. Саратов:За последние годы отношение к нам, людям с особыми потребностями, сильно изменилось. Для нас создана действительно доступная среда по всем направлениям. У меня много знакомых с ограниченными возможностями. Они с удовольствием занимаются творчеством, спортом, не чувствуют себя одинокими и ненужными. Конечно, возможности здоровья у всех разные. Но каждый может сегодня найти себе занятие по вкусу.Я, например, сейчас обучаюсь в инклюзивной медиа-студии «На равных». Этот проект создан при поддержке Фонда президентских грантов. Занятия проходят в Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».Все, кто хочет попробовать себя в журналистике, могут пройти обучение. Я с удовольствием получаю здесь знания и умения, которые помогут мне в профессиональной деятельности. Также здесь я приобрела здесь много хороших и добрых друзей, с которыми мы воплощаем в жизнь новые интересные проекты.При этом считаю, что создание специальной программы поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями здоровья даст нам больше мотивации к дополнительному обучению и больше шансов на счастливую и полноценную жизнь.