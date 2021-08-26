В саратовском историческом парке «Россия — моя история» подведут итоги масштабного проекта «Достойны звания Героя…»

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Проект реализован в 2020-2021гг. Саратовским областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в партнерстве с историческим парком «Россия — моя история» при поддержке Фонда президентских грантов.Проект впервые объединил документальные сведения о саратовцах и уроженцах региона — Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, Героях России и Героях Труда Российской Федерации. Всего — более 500 персоналий.На основе собранной по крупицам информации изданы тематические буклеты «Возьми себе в пример Героя…», «Достойны звания Героя…», а также «Методические рекомендации по проведению уроков по региональной истории, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню Героев Отечества, Дню неизвестного солдата, Дням воинской славы России и другим памятным датам». Эти методические материалы переданы преподавателям истории, кураторам, классным руководителям для проведения тематических уроков в школах региона.Уникальный и единственный в своем роде мультимедийный информационный ресурс «Достойны звания Героя…», впервые объединивший обширную базу данных обо всех категориях Героев, находится в свободном доступе для всех посетителей и гостей Исторического парка в выставочном пространстве первого этажа. Кропотливая научно-исследовательская работа по его наполнению будет продолжена и в дальнейшем.