26 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 26 августа
Объявлены победители и призеры конкурса «Лучший кинозал Саратовской области»
16:12 | 26 августа
Билеты на пригородные поезда между Аткарском и Саратовом можно купить со скидкой
15:25 | 26 августа
Александр Романов выступил на педагогической конференции Базарно-Карабулакского района
14:39 | 26 августа
К началу учебного года жителям региона перечислено почти три миллиарда рублей
13:48 | 26 августа
Больше тысячи единиц современного диагностического оборудования поступит в районные больницы и поликлиники
12:58 | 26 августа
HH.ru: За год спрос на курьеров в Саратовской области вырос в пять раз
12:00 | 26 августа
В день знаний в школах области пройдет Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий
10:52 | 26 августа
Владимир Путин подчеркнул необходимость подготовки программы поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
09:55 | 26 августа
В саратовском историческом парке «Россия — моя история» подведут итоги масштабного проекта «Достойны звания Героя…»
09:09 | 26 августа
Timepad x Redline Merch Buro: цепляй, меняй, носи, твори! Мерч для всех вместе и каждого по отдельности
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В день знаний в школах области пройдет Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий

Новости


Первого сентября в школах области пройдет Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий.

Библиотека уроков портала «Российская электронная школа» (РЭШ) пополнилась материалами урока, посвящёнными Году науки и технологий. Тематическое содержание Года было инициировано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, просветительские мероприятия проводятся при поддержке минпросвещения России. Педагоги Саратовской области могут воспользоваться этими материалами для подготовки к Всероссийскому открытому уроку, посвящённому Году науки и технологий, который пройдёт во всех школах России 1 сентября.

Сценарии Всероссийского открытого урока распределены по нескольким возрастным группам: 1–4-е классы, 5–6-е классы, 7–9-е классы и 10–11-е классы.

На тематическом уроке школьники узнают об истории отечественной науки, открытиях и изобретениях, которые сделали учёные в ХХ и ХХI веках.

Специально для этого урока разработаны интерактивные электронные образовательные ресурсы, включающие видео- и анимационные материалы, записаны видеоинтервью с молодыми российскими учёными, подготовлены интерактивные задания: карточки-загадки, конкурсы и викторины.

Методические рекомендации, сценарии и интерактивные и видеоматериалы также опубликованы на портале «Российская электронная школа».
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код