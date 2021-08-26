В день знаний в школах области пройдет Всероссийский урок, посвященный Году науки и технологий

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Библиотека уроков портала «Российская электронная школа» (РЭШ) пополнилась материалами урока, посвящёнными Году науки и технологий. Тематическое содержание Года было инициировано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, просветительские мероприятия проводятся при поддержке минпросвещения России. Педагоги Саратовской области могут воспользоваться этими материалами для подготовки к Всероссийскому открытому уроку, посвящённому Году науки и технологий, который пройдёт во всех школах России 1 сентября.Сценарии Всероссийского открытого урока распределены по нескольким возрастным группам: 1–4-е классы, 5–6-е классы, 7–9-е классы и 10–11-е классы.На тематическом уроке школьники узнают об истории отечественной науки, открытиях и изобретениях, которые сделали учёные в ХХ и ХХI веках.Специально для этого урока разработаны интерактивные электронные образовательные ресурсы, включающие видео- и анимационные материалы, записаны видеоинтервью с молодыми российскими учёными, подготовлены интерактивные задания: карточки-загадки, конкурсы и викторины.Методические рекомендации, сценарии и интерактивные и видеоматериалы также опубликованы на портале «Российская электронная школа».