Идея партии «Зелёные»: за экологический вред бизнесмены должны расплачиваться своими яхтами и дворцами

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Следует установить субсидиарную ответственность акционеров или учредителей при недостаточности средств предприятия для возмещения сумм экологического ущерба, считают «Зелёные». В действующем законодательстве об охране окружающей среды такой нормы пока нет – она действует лишь в законодательстве о банкротстве. Акционеры предприятий должны будут покрывать ущерб в размере 10% от величины причиненного предприятием ущерба или 20% в том случае, если акционеры одновременно занимают высшие должностные посты на предприятии или имеют возможность давать обязательные к исполнению указания по хозяйственной, экономической и организационной деятельности.Андрей Нагибин рассказал, какой огромный вред природе нанесен такими предприятиями, как «Усольехимпром» в Иркутской области (брошено 25 цистерн с ртутью) и «Уфахимпром» в Башкирии (накопленный ущерб составляет 25 миллиардов рублей). По его словам, государству не раз пришлось привлекать деньги из федерального бюджета, чтобы ликвидировать последствия масштабных экологических загрязнений, происшедших по вине олигархов.