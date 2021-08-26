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Идея партии «Зелёные»: за экологический вред бизнесмены должны расплачиваться своими яхтами и дворцами

Новости
Идея партии «Зелёные»: за экологический вред бизнесмены должны расплачиваться своими яхтами и дворцами


Экологический ущерб должны возмещать владельцы бизнеса. Партия «Зелёные» озвучила идею ввести за экологические нарушения личную ответственность владельцев бизнеса, поскольку сегодня предприниматели имеют возможность по закону избежать ответственности за нанесенный природе урон, говорится в публикации ТАСС. Рискуя собственными дворцами и яхтами, вынужденные нести ответственность персонально, в 10-20% от причинённого ущерба, бизнесмены получат хорошую мотивацию для модернизации предприятия во избежание экологических катастроф, заметил Андрей Нагибин, председатель партии «Зелёные».

Следует установить субсидиарную ответственность акционеров или учредителей при недостаточности средств предприятия для возмещения сумм экологического ущерба, считают «Зелёные». В действующем законодательстве об охране окружающей среды такой нормы пока нет – она действует лишь в законодательстве о банкротстве. Акционеры предприятий должны будут покрывать ущерб в размере 10% от величины причиненного предприятием ущерба или 20% в том случае, если акционеры одновременно занимают высшие должностные посты на предприятии или имеют возможность давать обязательные к исполнению указания по хозяйственной, экономической и организационной деятельности.

Андрей Нагибин рассказал, какой огромный вред природе нанесен такими предприятиями, как «Усольехимпром» в Иркутской области (брошено 25 цистерн с ртутью) и «Уфахимпром» в Башкирии (накопленный ущерб составляет 25 миллиардов рублей). По его словам, государству не раз пришлось привлекать деньги из федерального бюджета, чтобы ликвидировать последствия масштабных экологических загрязнений, происшедших по вине олигархов.