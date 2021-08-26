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СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней

Новости


СберБанк запускает самый долгожданный продукт этого года — универсальную кредитную СберКарту. Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

Удобный беспроцентный период — 120 дней

На покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё 3 месяца, чтобы вернуть их без процентов.

К примеру, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты вплоть до 31 декабря, а покупки ноября можно оплатить до конца января и т. д.

Удобно, что, когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее 3 месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.

Гарантированная ставка

Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства конкурентов клиент узнаёт свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.

Сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете

Это уникальное предложение СберБанка — рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, потому что здоровье, своё и близких, — первый приоритет для каждого.

Такая же рекордно низкая ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета: для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.

Бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях

Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание. Кредитная СберКарта всегда выручит вас, если понадобятся деньги, и не будет отягощать кошелёк списанием комиссий даже в периоды «простоя».

Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома. Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное — выгодно. Выгодно пользоваться деньгами банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней, ведь в это время можно использовать свои деньги иначе — например, сделать вклад или положить на накопительный счёт. Важно, что грейс-период по нашей карте работает очень просто:

начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов. Для нас было важно создать удобный кредитный продукт с прозрачными и предсказуемыми условиями. Мы уверены, что кредитная карта должна быть бесплатной. А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории «Здоровье» позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом.

Кирилл Царёв

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.