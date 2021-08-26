Сотрудники ПривЖД провели субботник в Ленинском районе Саратова

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В ходе экологической акции железнодорожники очистили от мелкого и крупногабаритного мусора лесопосадки, расположенные в посёлке Солнечный. Общая площадь убранной территории составила более 7 тыс. квадратных метров. Железнодорожники собрали более 32 кубометров различного мусора.***Сотрудники Приволжской железной дороги регулярно поддерживают экологические акции, проводимые в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. На магистрали реализуются проекты и акции по селективному сбору вторичных ресурсов, ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев.