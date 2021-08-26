В конкурсную программу фестиваля «Киновертикаль-2021» войдет 157 киноработ

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В их числе - 64 работы киноавторов из Саратовской области. Помимо этого, в конкурс прошли фильмы авторов еще из 25 регионов России, трех стран ближнего зарубежья - Беларуси, Украины, Казахстана, а также Донецка и Луганска.- Поступившие на конкурс 32 киноработы от авторов 20 стран дальнего зарубежья объединены оргкомитетом в отдельный тематический блок. Самой многочисленной стала номинация «Свободный полет» - в конкурс прошел 71 фильм. Больше всего киноработ от авторов из Саратовской области прошли в номинацию «Герой моей малой родины», - отметила и.о.министра культуры области Татьяна Астафьева.С полным перечнем конкурсных фильмов можно познакомиться в сообществе "Киновертикаль Саратов" соцсети ВКонтакте, а также на сайте киновертикальсаратов.рф.Уже сегодня в дистанционном формате начинает свою работу детское и юношеское жюри фестиваля.А в сентябре стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий.