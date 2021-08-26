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В конкурсную программу фестиваля «Киновертикаль-2021» войдет 157 киноработ

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Сформирован шорт-лист из 157 фильмов конкурсной программы VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

В их числе - 64 работы киноавторов из Саратовской области. Помимо этого, в конкурс прошли фильмы авторов еще из 25 регионов России, трех стран ближнего зарубежья - Беларуси, Украины, Казахстана, а также Донецка и Луганска.

- Поступившие на конкурс 32 киноработы от авторов 20 стран дальнего зарубежья объединены оргкомитетом в отдельный тематический блок. Самой многочисленной стала номинация «Свободный полет» - в конкурс прошел 71 фильм. Больше всего киноработ от авторов из Саратовской области прошли в номинацию «Герой моей малой родины», - отметила и.о.министра культуры области Татьяна Астафьева.

С полным перечнем конкурсных фильмов можно познакомиться в сообществе "Киновертикаль Саратов" соцсети ВКонтакте, а также на сайте киновертикальсаратов.рф.

Уже сегодня в дистанционном формате начинает свою работу детское и юношеское жюри фестиваля.

А в сентябре стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий.
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