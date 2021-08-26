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Саратовская областная филармония имени А. Шнитке присоединилась к проекту «Пушкинская карта»

Новости


1 сентября стартует проект «Пушкинская карта», предназначенный для посещения школьниками и студентами музеев любого статуса.

Она будет охватывать музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране. Подготовка к запуску проекта в Саратовской области идет на большом творческом подъёме с соблюдением сроков и на высоком техническом уровне.

В настоящее время 12 мероприятий саратовской филармонии прошли модерацию на портале КультураРФ в рамках проекта. Это концерты фестиваля «Сотворчество» (16 сентября, 20, 21 и 23 сентября), оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» «О бедном гусаре…» (17 сентября), фольклорного ансамбля «Балаган» «Советская массовая песня» (24 сентября), симфонической музыки из цикла «Листая страницы истории» к 75-летию Академического симфонического оркестра (1 и 10 октября), ансамбля народных инструментов «Парафраз» «Джаз, поп, фолк и пара фраз» (21 октября), академического симфонического оркестра «Симфоджаз» (31 октября) и спектакли театра «Куклы папы Карло» для молодых родителей до 22 лет с детьми (11 сентября - «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 25 сентября - «Дракон-лежебока»).
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