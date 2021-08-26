Участником церемонии закладки киля пассажирского судна «Виктор Астафьев» стал Михаил Романов

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Ее участником стал Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Пассажирский теплоход будет работать на реке Енисей на социально значимом маршруте Красноярск – Дудинка – Красноярск.Парламентарий приветствовал работников и руководителей верфи, подчеркнув: в истории Средне-Невского судостроительного завода строительство судна проекта А45-90.2 станет крупнейшим гражданским заказом. Предприятие открывает новое направление в своей производственной деятельности, делая значительный шаг к масштабному обновлению парка российских гражданских судов. По словам Михаила Романова, строительство теплохода «Виктор Астафьев» – новый уровень судостроительных технологий и пассажирского комфорта.Депутат поздравил СНСЗ с успешным продолжением своей доблестной истории, в которой появилась новая страница. Он также выразил уверенность в прочности и надежности нового судна, пожелав, чтобы Енисей принял теплоход, построенный на берегах Невы, с добром.