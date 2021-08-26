26 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 25 августа
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили подходы социально-экономического развития ПФО
15:37 | 25 августа
Сотрудники ПривЖД провели субботник в Ленинском районе Саратова
15:32 | 25 августа
Идея партии «Зелёные»: за экологический вред бизнесмены должны расплачиваться своими яхтами и дворцами
15:29 | 25 августа
СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней
14:45 | 25 августа
В конкурсную программу фестиваля «Киновертикаль-2021» войдет 157 киноработ
13:48 | 25 августа
На форуме «Таврида-АРТ" грант выиграл саратовский студент
12:55 | 25 августа
Саратовская областная филармония имени А. Шнитке присоединилась к проекту «Пушкинская карта»
12:00 | 25 августа
В выходные в Саратовской области начинается летне-осенняя охота на пернатую дичь
10:53 | 25 августа
Татьяна Астафьева: «Национальный проект даёт широкие возможности для творческого роста наших работников»
10:03 | 25 августа
Участником церемонии закладки киля пассажирского судна «Виктор Астафьев» стал Михаил Романов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Участником церемонии закладки киля пассажирского судна «Виктор Астафьев» стал Михаил Романов

Новости
Участником церемонии закладки киля пассажирского судна «Виктор Астафьев» стал Михаил Романов

На Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) состоялась церемония закладки киля пассажирского судна «Виктор Астафьев».

Ее участником стал Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия». Пассажирский теплоход будет работать на реке Енисей на социально значимом маршруте Красноярск – Дудинка – Красноярск.

Парламентарий приветствовал работников и руководителей верфи, подчеркнув: в истории Средне-Невского судостроительного завода строительство судна проекта А45-90.2 станет крупнейшим гражданским заказом. Предприятие открывает новое направление в своей производственной деятельности, делая значительный шаг к масштабному обновлению парка российских гражданских судов. По словам Михаила Романова, строительство теплохода «Виктор Астафьев» – новый уровень судостроительных технологий и пассажирского комфорта.

Депутат поздравил СНСЗ с успешным продолжением своей доблестной истории, в которой появилась новая страница. Он также выразил уверенность в прочности и надежности нового судна, пожелав, чтобы Енисей принял теплоход, построенный на берегах Невы, с добром.