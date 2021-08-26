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В выходные в Саратовской области начинается летне-осенняя охота на пернатую дичь

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24 августа в пресс-центре Правительства области состоялся брифинг, посвященный открытию самой массовой охоты среди населения – летне-осенней на пернатую дичь.

Спикерами мероприятия выступили министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства Игорь Потапов и его заместитель Александр Гаврилов.

Игорь Потапов доложил присутствующим о сроках охоты, объектах охоты, а также напомнил основные правила и ограничения. По словам Игоря Потапова, летне-осенний сезон довольно продолжителен по времени и имеет меньшее количество запретов и ограничений, чем, к примеру, весенний. Одна из особенностей этого сезона охоты – его планомерное открытие. То есть сначала разрешается добыча болотно-луговой дичи (бекас и чибис) для владельцев собак охотничьих пород. В этом году данная охота стартовала с 25 июля. Затем – с 5 августа - начинается охота на боровую, полевую и степную дичь (куропатка, перепел, вяхирь). Естественно, такие ранние сроки актуальны также для владельцев охотничьих собак.

Основной сезон для остальных охотников в этом году открывается с утренней зари предстоящих выходных и продлится до конца ноября. Наиболее популярными объектами охоты являются различные виды уток, гусей, куликов и голубей, кроме видов, занесенных в Красную книгу, а также лысуха, перепел и серая куропатка, а также вальдшнеп. Кстати, если охотник осуществляет добычу вальдшнепа, то охотится он может до конца декабря.

Сейчас активно идет выдача разрешений на добычу, которые действуют на территории всех общедоступных угодий области на весь срок охоты. Пошлина за выдачу разрешений не меняется уже много лет и составляет 650 рублей.

Завершая брифинг, руководители охотничьего комитета обратились к охотникам с просьбой соблюдать правила не только личной безопасности, но и пожарной, так как конец лета – традиционное время для возникновения природных пожаров.
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