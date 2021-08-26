Татьяна Астафьева: «Национальный проект даёт широкие возможности для творческого роста наших работников»

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Так, в рамках нацпроекта «Культура» в 2019-2020 годах осуществлено строительство нового Дома культуры в с. Семёно-Полтавка Ершовского района, проведен капитальный ремонт театра кукол «Теремок» и 9 учреждений культурно-досугового типа в 8 муниципальных районах области, приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба), созданы 9 виртуальных концертных залов (ВКЗ), 9 модельных библиотек в 7 районах области и г.Саратове. Также модернизированы 10 кинозалов в 10 районах области, обеспечены инструментами и оборудованием 11 детских школ искусств (ДШИ) области и областной колледж искусств; в музеях области создано 5 мультимедиа-гидов, оцифровано 100 экз. книжных памятников из фонда областной универсальной научной библиотеки для Национальной электронной библиотеки.Кроме того, по совместной программе Минпромторга и Минкультуры России в ДШИ области поступили 84 пианино.В 2020 году впервые удалось войти в Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», в рамках которой проведен капитальный ремонт ДШИ п.Сенной Вольского района и Детской художественной школы г.Саратова. С 2021 года работы по модернизации и капитальному ремонту детских школ искусств области продолжаются в рамках нацпроекта «Культура».С 2016 по 2020 гг. переоснащены 26 муниципальных кинозалов в 24 населенных пунктах области. Модернизация проходила в 2016-2018 гг. в рамках совместной программы Минкультуры России и Фонда кино, в 2019-2020 годах - в рамках национального проекта «Культура».«Работы по нацпроекту продолжаются в соответствии с графиком, - рассказала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. - В 2021 году в рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт 5 Домов культуры: в с. Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района, с. Карпёнка Краснокутского района и Нижняя Банновка Красноармейского района, кроме того, идут ремонтные работы в ДШИ р.п.Татищево и ДШИ №8 г.Саратова. Открыт и успешно работает виртуальный концертный зал в ДК «Покровский» г.Энгельса. В Екатериновском центральном Доме культуры проводится техническое переоснащение и модернизация кинозала. В Советском, Энгельсском районах и г. Саратове ведутся работы по созданию модельных библиотек.Создается мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности для Вольского краеведческого музея. Оказывается государственная поддержка 23 лучшим сельским учреждениям культуры, которые приобретают оборудование, мебель для функционирования учреждения. Осуществляется выплата 17 лучшим работникам сельских учреждений культуры».По словам Астафьевой, с 2013 по 2020 год государственную поддержку получили 199 сельских учреждений культуры и 167 работников сельских учреждений культуры из 38 муниципальных районов области. «Национальный проект даёт широкие возможности для повышения профессионализма и творческого роста наших работников, - считает и.о. министра культуры. - В рамках его реализации 3,8 тыс. работников культуры области пройдут повышение квалификации в специально созданных центрах на базе ведущих творческих вузов России. В 2021 году 608 из 762 работников культуры уже прошли обучение в центрах при Краснодарском и Московском институтах культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии, Саратовской консерватории по профильным образовательным программам в сфере музейного, театрального, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, музыкального искусства, а также в сфере оказания услуг в виртуальном пространстве, что приобретает особую актуальность в период пандемии. Всего с начала реализации национального проекта повышение квалификации и переподготовку прошли более 2000 работников основного персонала учреждений культуры, в том числе более 500 работников сельских муниципальных учреждений культуры».