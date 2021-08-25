ПФР: Ежемесячная выплата из материнского капитала назначается и продляется без справок о доходах

просмотров: 147

Большинству семей для назначения или продления выплаты не нужно подтверждать свои доходы, поскольку Пенсионный фонд РФ самостоятельно собирает сведения о доходах заявителей и членов их семей для определения права на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Семьям следует лишь подать соответствующее заявление ПФР через личный кабинет на портале госуслуг или лично в клиентских службах ПФР и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.Важно! Представить сведения о доходах заявителям понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.Напомним, что ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала полагается семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года и до достижения им возраста 3 лет.Как и раньше, подать заявление на выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления, и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.Право на ежемесячную выплату определяется, исходя из общей суммы доходов семьи за последние 12 календарных месяцев. Отсчет указанного периода начинается за 6 месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты. Если заявление подается в августе, то расчетный период для оценки доходов семьи – это период с февраля 2020 года по январь 2021 года, если в сентябре – то с марта 2020 по февраль 2021, в октябре – с апреля 2020 по март 2021, в ноябре – с мая 2020 по апрель 2021, в декабре – с июня 2020 по май 2021 года.Доход на каждого члена семьи в указанный период не должен превышать 21230 руб. Размер самой же выплаты составляет 10191 руб. в месяц.При подсчете доходов семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. Не учитываются суммы единовременной материальной помощи в связи с чрезвычайными происшествиями.