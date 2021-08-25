Саратов - в "десятке" популярных мест отдыха
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где отдохнуть вдвоём в сентябре и октябре в России, и составил список на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами, отдыхающими парами, в сентябре и октябре 2021 года. Так, за 7 дней в Саратове за жильё можно заплатить около 2 тысяч рублей. А точнее 1900 руб.
«Сейчас туризм в Саратове активно развивается, к нам приезжает всё больше отдыхающих. В регионе есть чем заняться всем, независимо от возраста и туристических предпочтений. Поэтому отдых у нас выбирают и семьи с детьми, и пары, и корпоративные туристы. Но это для нас не повод расслабляться. Мы будем продолжать работу над привлекательностью региона для туристов с различными потребностями», - поделилась планами председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.
Помимо Саратова, в десятку лучших мест отдыха в «бархатный» сезон попали: Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Кисловодск, Пряжа и Эльбрус.