Саратов - в "десятке" популярных мест отдыха

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«Сейчас туризм в Саратове активно развивается, к нам приезжает всё больше отдыхающих. В регионе есть чем заняться всем, независимо от возраста и туристических предпочтений. Поэтому отдых у нас выбирают и семьи с детьми, и пары, и корпоративные туристы. Но это для нас не повод расслабляться. Мы будем продолжать работу над привлекательностью региона для туристов с различными потребностями», - поделилась планами председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.Помимо Саратова, в десятку лучших мест отдыха в «бархатный» сезон попали: Евпатория, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Кисловодск, Пряжа и Эльбрус.