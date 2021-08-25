Уборка урожая в Саратовской области успешно продолжается

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Наибольший валовой сбор зерна получен в Балашовском (168,1 тыс. тонн), Калининском (159,0 тыс. тонн), Пугачевском (156,5 тыс. тонн), Екатериновском (150,2 тыс. тонн), Ершовском (130,9 тыс. тонн), Петровском (116,2 тыс. тонн), Аткарском (109,0 тыс. тонн), Самойловском (107,6 тыс. тонн), Энгельсском (107,4 тыс. тонн), Перелюбском (107,6 тыс. тонн) муниципальных районах.В 2021 году валовой сбор озимых зерновых составил 2001,1 тыс. тонн при средней урожайности 17,7 ц/га; яровых зерновых убрано 724,8 тыс.га (69% от плана), валовой сбор составляет 891,3 тыс. тонн при средней урожайности 12,3 ц/га.В хозяйствах области собрано 97,7 тыс. тонн овощей открытого грунта, выкопано 67,5 тыс. тонн картофеля.Для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 231 тыс. тонн сена (92% от плана), 57,8 тыс. тонн сенажа (129,0% от плана), 214,9 тыс. тонн соломы (79% от плана), 45,4 тыс. тонн силоса (20% от плана). Засыпано зернофуража 153,1 тыс. тонн (87% от плана).