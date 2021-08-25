25 августа 2021 СРЕДА
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ПФР: Ежемесячная выплата из материнского капитала назначается и продляется без справок о доходах
16:11 | 24 августа
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15:35 | 24 августа
Уборка урожая в Саратовской области успешно продолжается
14:52 | 24 августа
На стадионе «Зимний» пройдут Всероссийские соревнования по летнему биатлону
13:42 | 24 августа
Представитель Саратовской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»
12:45 | 24 августа
В Саратове прошли Всероссийские соревнования по морскому многоборью имени М.В. Фирсова
11:48 | 24 августа
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения до 25 числа
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Уборка урожая в Саратовской области успешно продолжается

Новости


На 24 августа обмолочено 1855,2 тысячи га посевных площадей зерновых и зернобобовых культур (85% от плана), валовой сбор составляет 2892,4 тыс. тонн при средней урожайности 16,3 ц/га.

Наибольший валовой сбор зерна получен в Балашовском (168,1 тыс. тонн), Калининском (159,0 тыс. тонн), Пугачевском (156,5 тыс. тонн), Екатериновском (150,2 тыс. тонн), Ершовском (130,9 тыс. тонн), Петровском (116,2 тыс. тонн), Аткарском (109,0 тыс. тонн), Самойловском (107,6 тыс. тонн), Энгельсском (107,4 тыс. тонн), Перелюбском (107,6 тыс. тонн) муниципальных районах.

В 2021 году валовой сбор озимых зерновых составил 2001,1 тыс. тонн при средней урожайности 17,7 ц/га; яровых зерновых убрано 724,8 тыс.га (69% от плана), валовой сбор составляет 891,3 тыс. тонн при средней урожайности 12,3 ц/га.

В хозяйствах области собрано 97,7 тыс. тонн овощей открытого грунта, выкопано 67,5 тыс. тонн картофеля.

Для скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 231 тыс. тонн сена (92% от плана), 57,8 тыс. тонн сенажа (129,0% от плана), 214,9 тыс. тонн соломы (79% от плана), 45,4 тыс. тонн силоса (20% от плана). Засыпано зернофуража 153,1 тыс. тонн (87% от плана).
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